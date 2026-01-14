Москва передала почти 280 единиц коммунальной техники в Донбасс и Новороссию

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что переданы дорожно-комбинированные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, техника для ремонта асфальтобетонных покрытий

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Москва в прошлом году передала ДНР, Херсонской и Запорожской областям почти 280 единиц коммунальной техники. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва передала новым регионам России коммунальную технику. В 2025 году ДНР получила 207 машин, Херсонская область - 50, Запорожская - 20", - написал мэр.

Он уточнил, что в том числе переданы дорожно-комбинированные машины, вакуумные подметально-уборочные машины, самосвалы, грузовые фургоны, бортовые машины, техника для ремонта асфальтобетонных покрытий, эвакуаторы, многофункциональные тракторы и фронтальные погрузчики.

"Эта техника помогает новым регионам обслуживать объекты дорожного хозяйства и городские территории, ликвидировать повреждения на инженерных сетях, проводить другие ремонтные работы", - добавил Собянин.