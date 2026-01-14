Турпоток в Вологодскую область в новогодние дни увеличился на 20%

Регион посетили более 300 тыс. гостей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 300 тыс. гостей приняла Вологодская область в новогодние и рождественские праздники. Это на 20% больше аналогичного показателя 2025 года, сообщила пресс-служба губернатора области.

"В период новогодних каникул в регионе побывали более 42 тысяч туристов, 270 тысяч экскурсантов посетили наши города и достопримечательности одним днем. В зимнюю сказку на Вологодчине окунулись жители Ярославской, Кировской, Костромской, Архангельской, Нижегородской, Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Республики Коми. Вологжане и гости региона оценили порядка 200 наших знаковых историко-культурных локаций", - привела пресс-служба слова губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Наиболее привлекательными для путешествий стали Вологда, Череповец, Великоустюгский, Вологодский, Кирилловский и Тотемский округа. По традиции больше всего туристов заинтересовали вотчина Деда Мороза, центр отдыха и развлечений YES, экспозиции Вологодского и Кирилло-Белозерского музеев-заповедников.

Резиденцию главного зимнего волшебника страны в Великом Устюге посетили свыше 41 тыс. человек. Здесь для жителей и гостей региона были организованы катания на санях, театрализованные представления, а в вечернее время - файер-шоу.

Завершилась праздничная программа 11 января торжественным прибытием поезда Деда Мороза, который вернулся из большого путешествия по России в Великий Устюг. Подобные развлекательные мероприятия регион реализует ежегодно для привлечения путешественников, что соответствует задачам нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Вологодская область является одним из регионов-лидеров культурно-познавательного, религиозного, событийного, круизного, сельского, охотничьего, экологического, активного, лечебно-оздоровительного, спортивного туризма. В регионе расположено 3,5 тыс. объектов культурного и исторического наследия, около 200 особо охраняемых природных территорий, создано более 330 туристических маршрутов.