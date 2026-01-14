Агентство SIPA USA стало поставщиком визуального контента для медиабанка ТАСС

Пользователи получили доступ к репортажным фото и видео, которые отражают ключевые события мировой повестки

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 14 января. ТАСС и агентство SIPA USA стали партнерами в дистрибуции визуального контента, сообщили в Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС. С сегодняшнего дня пользователи медиабанка ТАСС получили доступ к репортажным фото- и видеоматериалам американского поставщика, которые отражают ключевые события мировой повестки.

На платформе tassphoto.com появились коллекции SIPA USA с актуальными съемками политической, экономической и общественной жизни, а также материалы развлекательной тематики – контент в области музыки, кино, телевидения, моды и других тем. Кроме того, пользователи смогут приобрести профессиональные снимки международных спортивных турниров, матчей топ-лиг и других знаковых состязаний.

Медиабанк ТАСС сегодня насчитывает более 70 млн единиц контента. Это репортажные фотографии и видео, снятые фотокорреспондентами ТАСС, российскими и зарубежными партнерами агентства. Также он включает в себя инфографику, архивные, стоковые изображения, и контент, сгенерированный искусственным интеллектом.

SIPA USA – одно из ведущих мировых независимых фотоагентств, основанное в 1973 году и базирующееся в Нью-Йорке. Агентство специализируется на репортажной, стоковой и архивной фотографии, поставляя контент для крупнейших мировых СМИ, издательских домов и корпоративных клиентов, включая CNN, Forbes, The Wall Street Journal и многие другие. Его архив насчитывает миллионы изображений, документирующих современную историю.