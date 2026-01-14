Russian Field: россияне назвали гимн РФ главной песней в жизни

Респонденты также считают Библию самой значимой книгой

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Гимн России россияне чаще всего называют самой важной песней в своей жизни, а Библию - самой значимой книгой. Об этом свидетельствуют данные всероссийского социологического опроса, проведенного компанией Russian Field (результаты есть в распоряжении ТАСС).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек. На вопрос о самой важной песне в жизни ответил 51% опрошенных. Чаще всего респонденты называли гимн России (13%). Далее следуют песня Льва Лещенко "День Победы" (5%), гимн СССР (3%), а также композиции Марка Бернеса "Я люблю тебя, жизнь" и "С чего начинается Родина", песня "Священная война", "Матушка" в исполнении Татьяны Куртуковой и песня Виктора Цоя и группы "Кино" "Перемен!" (по 2%).

Среди других значимых песен участники опроса упоминали "Надежду" Анны Герман, "Я русский", "Моя Россия" и "Встанем" в исполнении SHAMAN, "Катюшу", "Колыбельную", "В лесу родилась елочка", "Песню мамонтенка" из мультфильма "Мама для мамонтенка", "Широка страна моя родная", "Пусть всегда будет солнце", "Погода в доме" Ларисы Долиной, "Нам песня строить и жить помогает" Леонида Утесова, "Кукушку" и "Группу крови" группы "Кино", "Есть только миг", "Прекрасное далеко", "И вновь продолжается бой", "Не стреляй" Юрия Шевчука, "Я свободен" группы "Ария".

Гимн России занял первое место во всех возрастных группах: среди респондентов 18-29 лет его назвали 10%, 30-44 лет - 17%, 45-59 лет - 16%, 60 лет и старше - 10%. При этом песня "День Победы" не вошла в число самых значимых композиций у опрошенных в возрасте 18-29 лет: второе место в этой возрастной группе заняла "Песня мамонтенка". Песня "Перемен!" группы "Кино" присутствует во всех возрастных группах, кроме старшей. Гимн СССР чаще всего упоминали респонденты в возрасте 45-59 лет.

О книгах

Отвечая на вопрос о самой важной книге в жизни, 62% опрошенных смогли назвать конкретное произведение. Лидером рейтинга стала Библия (10%). На втором месте - "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова и "Война и мир" Льва Толстого (по 6%). Третью позицию разделили роман Николая Островского "Как закалялась сталь" и азбука (букварь) - по 4%.

Также в числе самых значимых книг россияне называли произведения Федора Достоевского ("Преступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Идиот"), Михаила Шолохова ("Тихий Дон", "Судьба человека", "Поднятая целина"), Маргарет Митчелл ("Унесенные ветром"), Джоан Роулинг ("Гарри Поттер"), Джорджа Оруэлла ("1984"), Антуана де Сент-Экзюпери ("Маленький принц"), Дж. Р. Р. Толкина ("Властелин колец"), Александра Дюма ("Граф Монте-Кристо"), Александра Пушкина ("Евгений Онегин"), Льва Толстого ("Анна Каренина"), Габриэля Гарсиа Маркеса ("Сто лет одиночества"), Бориса Полевого ("Повесть о настоящем человеке"), Вениамина Каверина ("Два капитана"), Михаила Булгакова ("Собачье сердце"), Даниеля Дефо ("Робинзон Крузо"), Ильи Ильфа и Евгения Петрова ("Двенадцать стульев"), Ивана Тургенева ("Отцы и дети").

Кроме художественной литературы, респонденты упоминали Коран, "Капитал" Карла Маркса, Уголовный кодекс РФ, а также учебники по истории России.

В возрастном разрезе среди респондентов 18-29 лет лидирует "Война и мир" (9%). В группах 30-44 и 45-59 лет первое место занимает Библия (10% и 14% соответственно), а у россиян старше 60 лет - роман "Как закалялась сталь" (9%).

Об исследовании

Всероссийский телефонный опрос проводился 10-16 декабря 2025 года по заказу политолога и члена Общественной палаты РФ Александра Асафова. Размер выборки (1,6 тыс. человек) репрезентативен в том числе по полу и возрасту. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,44%.