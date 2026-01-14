В Кронштадте новогодняя ель на Якорной площади останется до 22 января

Дерево стало победителем в конкурсе проекта "Города меняются для нас"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Кронштадтская новогодняя ель на Якорной площади города продолжит радовать жителей и туристов до 22 января. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кронштадтского района Петербурга.

"Да, нашу елочку, победившую в номинации "Лучшая елка России", по просьбам жителей и гостей оставят на Якорной площади ориентировочно до 22 января. Это касается и других украшений на площади - они также продолжат радовать нас", - отметили в пресс-службе.

Новогодняя ель в Кронштадте стала победителем в конкурсе проекта "Города меняются для нас". За нее жители и гости города отдали 268 389 голосов.

"Особое внимание мы уделили традиционным ценностям и эстетике: специалисты детально изучали исторические архивы, чтобы воссоздать атмосферу праздника прошлых лет. Выбранный традиционный русский стиль - это не просто дизайнерское решение, это символ неразрывной связи поколений и уважения к нашим истокам", - отметил глава Кронштадтского района Андрей Кононов.

Ель, украсившая Якорную площадь, была привезена из Копорского лесничества.