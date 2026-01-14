Россия поднялась в рейтинге паспортов Henley&Partners

Первое место в списке в 2026 году занял Сингапур, гражданам которого разрешен въезд в 192 страны мира

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Россия в 2026 году поднялась в рейтинге стран с "самым сильным паспортом", следует из списка Henley Passport Index, составленного консалтинговой компанией Henley&Partners.

Согласно списку, Россия поднялась на пять позиций выше в рейтинге паспортов, куда разрешен въезд без визы, заняв 46-е место. В 2024 году Россия занимала 51-е место в списке, следует из данных компании.

Первое место в рейтинге в 2026 году занял Сингапур, гражданам которого разрешен въезд в 192 страны мира. На последнем месте оказался Афганистан, паспорт которого предоставляет возможность безвизового посещения лишь 24 стран.

Всего в списке рейтинга паспортов Henley&Partners 101 место.