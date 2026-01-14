Курганские судебные приставы списали 288 млн рублей долгов с участников СВО

Кроме этого, за 2025 год приставы приостановили более 10 тыс. делопроизводств по долгам участников спецоперации на суммарные 370 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Судебные приставы Курганской области за 2025 год списали 288 млн рублей кредитной задолженности с 1,5 тыс. участников спецоперации. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

"В рамках мер поддержки военнослужащих судебные приставы Курганской области прекратили более 3,5 тыс. исполнительных производств по кредитным обязательствам на сумму около 288 млн рублей в отношении 1,5 тыс. участников специальной военной операции", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что делопроизводство по кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, прекращается в отношении людей, которые заключили контракт о прохождении военной службы после 1 декабря 2024 года. При этом контракт должен быть заключен минимум на год, а сам долг быть меньше 10 млн рублей.

Кроме этого, за 2025 год курганские приставы приостановили более 10 тыс. делопроизводств по долгам участников спецоперации на суммарные 370 млн рублей.