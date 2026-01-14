ВЦИОМ: россияне объяснили, почему отказываются от просмотра спортивных фильмов

Как отметили опрошенные граждане, это связано с пафосом и затянутостью сюжета

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти треть россиян отказываются от просмотра спортивных фильмов и сериалов из-за излишнего пафоса, примерно 20% также не нравится затянутость и плохая игра актеров. Такие данные приводит аналитический центр ВЦИОМ, изучивший отношение аудитории к этому жанру.

"Главные триггеры отказа от просмотра кино о спорте - излишний пафос (27%), затянутость (21%) и плохая игра актеров (20%)", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом 82% россиян считают, что снимать спортивное кино скорее нужно. По данным аналитиков, такие произведения выполняют в обществе консолидирующую функцию, объединяя зрителей вокруг известных событий и достижений.

Главным мотивом просмотра спортивного кино стала отсылка к реальным событиям (46%). На втором месте - интерес к конкретному виду спорта (30%), на третьем - рекомендации близких (29%).

Как отмечают эксперты, ключевой интерес зрителей лежит в драматической, а не спортивной составляющей. Сам спорт становится лишь фоном для развития сюжета. Наблюдение за трансформацией героя привлекает 27% респондентов, а его отношения с тренером, соперниками и близкими - 32%.

Всероссийский онлайн-опрос проводился 24-25 октября 2025 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет, пользующихся мобильным телефоном и имеющих доступ в интернет.