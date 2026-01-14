В Московском регионе высота снежного покрова по-прежнему превышает норму

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в некоторых районах сугробы прибавляют по несколько сантиметров

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Московском регионе меняется разнонаправленно, но по-прежнему превышает норму. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

"В столичном регионе высота снежного покрова меняется разнонаправленно - кое-где под своим весом снег уплотняется и проседает, где-то высота снежного покрова остается стабильной, а в некоторых районах сугробы прибавляют по несколько сантиметров. Так, в Москве, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, высота снежного покрова за последние сутки уменьшилась на 3 см и составляет 40 см, что по-прежнему заметно выше нормы. На других метеостанциях мегаполиса снега от 40 см в Тушино (0 см за сутки) до 44 см (0 см за сутки) на Балчуге и до 48 см в МГУ", - написал Леус.

Он отметил, что в Московской области высота снежного покрова от 32 см в Дмитрове (+1 см за сутки) и Ново-Иерусалиме (0 см за сутки) до 51 см в Коломне (+1 см за сутки) и 59 см в Черустях (+5 см за сутки). Таким образом, Черусти вышли на первое место в списке самых снежных мест ЦФО.

Кроме того Леус добавил, что столица Кубани не только обновила температурный минимум нынешней зимы, но и установила новый рекорд текущего холодного сезона по высоте снежного покрова - в среду утром в Краснодаре высота снежного покрова достигла отметки в 25 см (+4 см за сутки).