В ДНР восстановили снабжение абонентов, оставшихся без света из-за обстрелов

ВСУ четыре раза ударили по республике за минувшие сутки

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Электроснабжение более 156 тыс. абонентов ДНР, обесточенных в результате обстрелов со стороны ВСУ ночью 14 января, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в Юго-Западной электросетевой компании.

"Энергетики оперативно восстановили электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате ночной атаки врага", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего без света оставались 156 тыс. абонентов.

По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, ВСУ четыре раза ударили по республике за минувшие сутки.