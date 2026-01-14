В ДНР восстановили снабжение абонентов, оставшихся без света из-за обстрелов
Редакция сайта ТАСС
09:09
ДОНЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Электроснабжение более 156 тыс. абонентов ДНР, обесточенных в результате обстрелов со стороны ВСУ ночью 14 января, восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в Юго-Западной электросетевой компании.
"Энергетики оперативно восстановили электроснабжение всех потребителей, обесточенных в результате ночной атаки врага", - сказано в сообщении.
Отмечается, что всего без света оставались 156 тыс. абонентов.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины, ВСУ четыре раза ударили по республике за минувшие сутки.