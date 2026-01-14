В регистр РФ внесли более 7 тыс. пациентов с генетическими иммунодефицитами

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Больше 7 тыс. пациентов с диагнозом врожденного иммунодефицита внесены в российский регистр первичных иммунодефицитов. Об этом сообщил президент НМИЦ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

"Мы ведем регистр иммунодефицита в стране, что является очень важным, потому что наши регистры содержат уже более 7 000 пациентов с генетическими диагнозами иммунодефицита, которые мы можем изучать. Мы видим теперь систему развития в области молекулярной биологии, изучения тех расстройств, которые ведутся в стране", - сказал он на пресс-конференции, посвященной 35-летию со дня организации Научно-исследовательского института детской гематологии.

Румянцев добавил, что также сегодня в рамках обязательного медицинского страхования все пациенты центра получают лечение и необходимые лекарства. "И мы вышли на очень высокие показатели организации помощи пациентам. Таким образом, эти 35 лет были потрачены на то, чтобы организовать систему оказания помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями в стране", - уточнил он.

Румянцев пояснил, что несмотря на все текущие достижения, работа продолжается. Сейчас в 57 субъектах федерации работают специализированные иммунологические специалисты. "Мы надеемся, что мы достигнем результатов в 89 регионах еще через какое-то время. Это процесс непростой, медленный, но самое главное, что мы начали неонатальный скрининг на иммунодефициты", - заключил он.