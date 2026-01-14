Более 20 улиц Казахстана получили названия в честь ветеранов ВОВ

Планируется присвоить имена ветеранов еще шести улицам областного города Форт-Шевченко

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Сразу 21 улица населенных пунктов Тупкараганского района Мангистауской области Казахстана получила названия в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Решение принято в рамках поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, приуроченного к 80-летию Победы, и направлено на увековечение подвига фронтовиков, награжденных боевыми орденами, сообщили в региональном центре общественных коммуникаций.

"По району от сельских округов было предложено 29 кандидатур ветеранов, из которых имена 21 человека были одобрены. В результате в селах Акшукыр, Сайын Шапагатов, Таушык, Кызылозен и в городе Форт-Шевченко улицам присваиваются имена ветеранов войны", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется присвоить имена ветеранов еще шести улицам областного города Форт-Шевченко.

В 2025 году в республике прошли массовые торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы, инициированные казахстанским лидером, призвавшим достойно отметить юбилей. В Астане впервые за восемь лет прошел военный парад ко Дню Победы.

В годы войны из Казахстана на фронт были мобилизованы более 1,3 млн человек, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 удостоились звания Героя Советского Союза, их имена присвоены различным географическим объектам на территории страны.