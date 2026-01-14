Чибис исполнил мечту ребенка побывать на студии "Союзмультфильм"

Глава Мурманской области принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Глава Мурманской области Андрей Чибис исполнил мечту жительницы региона побывать на киностудии "Союзмультфильм" в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В рамках акции "Елка желаний" <...> исполнил еще одну мечту. Юная северянка Лидия мечтала побывать на легендарной киностудии "Союзмультфильм". И мы смогли подарить ей возможность прикоснуться к сказке. Новогодние праздники закончились, но моя работа в качестве помощника Дедушки Мороза продолжается", - написал Чибис.

Глава Мурманской области в ходе акции также исполнит желания ребят из Мурманской области, а также подшефной Запорожской области.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится Движением первых при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и помогает неравнодушным людям исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и из семей участников специальной военной операции.