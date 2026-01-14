В Москве свыше 2,7 тыс. кошек и собак из приютов стали домашними в 2025 году

Всего в столице 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. животных из московских приютов стали домашними в 2025 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Горожане приезжали за кошками и собаками в приюты, забирали их с выставок по пристройству, которые традиционно проходили на ВДНХ, в Лужниках и культурном центре "Зеленоград", знакомились с анкетами в новом сервисе "Моспитомец", в социальных сетях и на волонтерских сайтах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в столице 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных, там живут более 15 тыс. собак и кошек.

"Всех питомцев в приютах прививают, чипируют и готовят к жизни в семьях. Познакомиться с ними можно в дни работы учреждений, для посещения потребуется только паспорт. Кроме того, анкеты некоторых питомцев можно заранее изучить в каталоге сервиса "Моспитомец". Там можно подобрать собаку или кошку по цвету, возрасту и размеру", - добавили в комплексе.