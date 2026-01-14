Минпросвещения может рассмотреть идею о новых функциях классных руководителей

Официальное заявление в министерство пока не поступало

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ готово проанализировать предложение о преобразовании должности классного руководителя в школах с наделением статуса наставника и освобождением от предметной нагрузки с учетом действующих нормативных актов при условии его официального поступления в ведомство. На данный момент официальное заявление в министерство не поступало, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил пересмотреть должность классного руководителя в школах. Инициатива включает в себя закрепление за такими педагогами статуса наставников и их освобождение от предметной нагрузки.

"Министерство просвещения Российской Федерации сообщает, что пока официальное предложение о преобразовании должности классного руководителя в школах с наделением статуса наставника и освобождением от предметной нагрузки в ведомство не поступало . В случае поступления официального заявления оно будет проанализировано с учетом действующих нормативных актов и текущей образовательной практики", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что обсуждаемое в средствах массовой информации предложение является личной инициативой депутата. Минпросвещения России не рассматривало и не поддерживало подобные идеи.