В Приморье в 2025 году раскрыли порядка 100 преступлений прошлых лет

В их числе 14 убийств

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Почти 100 преступлений прошлых лет расследовали раскрыли в 2025 году в Приморском крае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

"Одно из важных направлений нашей деятельности - раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. У нас остается достаточное количество дел, которые ранее не были раскрыты по тем или иным причинам, преступники продолжают находиться на свободе. Тем не менее работа по ним никогда не прекращалась. В результате за 2025 год удалось раскрыть 94 таких преступления, из них 14 убийств, три случая причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему, повлекших его смерть, два преступления в сфере половой неприкосновенности", - рассказали в пресс-службе.

В следственном управлении также отметили, что структура коррупционных схем в Приморье изменилась в соответствии с тенденциями развития общества, и перешла от взяток "из рук в руки" к сложным схемам с цепочками посредников.

"Структура преступности претерпевает изменения, отвечая тенденции развития современного общества. Коррупционные преступления от прямых взяток "из рук в руки" изменились. Стало больше сложных схем с цепочками посредников и банковскими переводами. Расследование требует больше времени и специальных знаний", - отметили в пресс-службе регионального управления СК.

В ведомстве добавили, что всего за 2025 год в суд отправлено более 1,7 тыс. уголовных дел, треть преступлений составляют тяжкие и особо тяжкие преступления, что является приоритетным направлением работы следственного комитета.