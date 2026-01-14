В Челябинской области на трассах организовали работу пунктов обогрева

Причиной стали ожидаемые в регионе 40-градусные морозы

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Челябинской области и министерство общественной безопасности региона организовали работу пунктов обогрева на федеральных трассах региона в связи с ожидаемыми 40-градусными морозами, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"На трассах федерального значения с 18:00 (16:00 мск) готовятся к функционированию два мобильных пункта обогрева Миасского и Каслинского пожарно-спасательных гарнизонов, а также три подвижных пункта обогрева Златоустовского, Троицкого и Копейского пожарно-спасательных гарнизонов. Организовано взаимодействие с администрациями муниципалитетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно прогнозу гидрометцентра, в Челябинской области ожидается понижение температуры воздуха до 40 градусов мороза. Подразделения главного управления МЧС России по региону переведены в режим повышенной готовности. В случае резкого понижения температуры на трассах будут выставлены дополнительные подвижные пункты обогрева. Они оснащены всем необходимым для оказания помощи гражданам.