Освобожденный в Газе уроженец Донбасса Харкин получил гражданство РФ

Посол России в Израиле Анатолий Викторов пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни

Максим Харкин © Посольство Израиля в РФ

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 января. /ТАСС/. Уроженец Донбасса Максим Харкин, освобожденный в октябре 2025 года в секторе Газа, в конце того же года получил российское гражданство. Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Израиле.

Как сообщили в диппредставительстве, посол России Анатолий Викторов 13 января встретился с Харкиным и его матерью. Дипломат "искренне приветствовал соотечественника и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни". Викторов, отмечается в сообщении, поздравил также Харкина "с приобретением в конце 2025 г. гражданства Российской Федерации".

В ходе встречи российский посол подчеркнул, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина "велась целенаправленная работа по скорейшему вызволению" Харкина, и "напомнил, что российские дипломаты находились в постоянном контакте с израильскими коллегами и всеми заинтересованными сторонами по данному приоритетному" для РФ вопросу, проинформировали в посольстве.