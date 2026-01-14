Система автопилота Tesla с февраля будет доступна только по подписке

Глава компании Илон Маск не уточнил, сколько будет стоить новая подписка

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Компания Tesla прекратит продажу системы автопилота Full Self-Driving (FSD) с февраля. Оформить ее можно будет только по ежемесячной подписке, сообщил глава компании Илон Маск.

"Tesla прекратит продажу FSD после 14 февраля. Затем FSD будет доступна только по ежемесячной подписке", - написал он в X.

По информации компании, в настоящее время автопилот можно приобрести за $8 тыс. или оформить ежемесячную подписку за $99. Маск не уточнил, сколько будет стоить новая подписка.

Автопилот рассчитан на выполнение маневров на дороге, навигацию и самостоятельную парковку. Компания при этом подчеркивает, что система требует контроля со стороны водителя и не подразумевает автономное управление машиной.

Агентство Bloomberg отмечает, что систему автопилота Tesla в США критикуют, считая ее небезопасной.