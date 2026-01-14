ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На Колыме жители труднодоступных сел будут добираться домой на вертолетах

Все полеты будут осуществляться из аэропорта "Магадан"
Редакция сайта ТАСС
13:21

Вертолет Ми-8МТВ

© Марина Лысцева/ ТАСС

МАГАДАН, 14 января. /ТАСС/. Жителей труднодоступных населенных пунктов в Магадан и обратно будут доставлять вертолеты Ми-8МТВ "Авиации Колымы", которые прозвали "косатками". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Жителей труднодоступных населенных пунктов в Магадан и обратно будут доставлять Ми-8МТВ "Авиации Колымы". С нового года эта авиакомпания обеспечивает транспортную доступность национальных сел, сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Магаданской области. Ближайший рейс запланирован на 15 января", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолеты будут летать раз в месяц через Эвенск в Верхний Парень и Гижигу, два раза в месяц - в Ямск и Тахтоямск. Все полеты будут осуществляться из аэропорта "Магадан".

"Схема такая: сначала из аэропорта им. Высоцкого везем пассажиров в Ямск, возвращаемся в аэропорт, забираем пассажиров и везем в Тахтоямск, а после возвращаемся на площадку "Авиации Колымы" - Сахарную головку. Оттуда пассажиров перевозят на автовокзал", - процитировали в сообщении руководителя управления транспорта и логистики регионального Минтранса Антона Олейника.

Вертолеты Ми-8МТВ получили прозвище "косатки" из-за яркой окраски в стиле китов. Ми-8МТВ это модернизированные вертолеты Ми-8, поставленные для нужд Магаданской области.

Жители Магаданской области пользуются 11 маршрутами авиасообщения. Пассажиропоток в 2025 году составил 14 911 человек. В 2026 году планируется увеличение количества внутрирегиональных рейсов с 562 до 644. 

РоссияМагаданская область