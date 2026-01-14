Более 8 тыс. ямальцев получат помощь в центрах соцобслуживания в 2026 году

Услуги предназначены для семей с детьми, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 8 тыс. жителей Ямало-Ненецкого автономного округа в 2026 году смогут получить помощь в центрах социального обслуживания, услуги предназначены для семей с детьми, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан, а также граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2026 году в центрах соцобслуживания смогут получить услуги более восьми тысяч ямальцев. Это семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, пожилые граждане, а также северяне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации", - говорится в сообщении.

Поддержку жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут получить как в государственных и некоммерческих организациях, так и на дому. Центры социального обслуживания оказывают бытовую, реабилитационную, психологическую и юридическую помощь, а также содействуют в трудоустройстве. Формат и набор услуг подбирают индивидуально, с учетом потребностей каждого человека.

Для повышения качества социальной помощи в регионе обновляют материальную базу и обучают специалистов. В 2025 году учреждения закупили более 230 единиц современного оборудования, а профессиональную подготовку прошли 236 сотрудников.