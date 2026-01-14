В Уфе аннулировали брак погибшего участника СВО по иску прокуратуры

Проверка показала, что супруги никогда не жили вместе и не планировали совместную жизнь

УФА, 14 января. /ТАСС/. Суд в Уфе признал недействительным брак участника СВО, зарегистрированный в апреле 2025 года за неделю до подписания контракта. Проверка показала, что супруги никогда не жили вместе и не планировали совместную жизнь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

"В Уфе прокуратура в судебном порядке признала брак погибшего участника СВО недействительным", - говорится в сообщении.

Прокуратура Октябрьского района Уфы провела проверку по обращению матери военнослужащего. Специалисты установили, что брак между мужчиной и жительницей Уфы был заключен в апреле 2025 года за неделю до подписания контракта о военной службе в зоне проведения специальной военной операции. При этом фиктивные супруги совместно не проживали, планов на будущее не строили.

"Прокуратура направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта о его заключении. Суд удовлетворил требования прокурора", - говорится в сообщении.