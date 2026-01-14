В Мелитополе выдали первое разрешение на возведение многоквартирных домов

Завершение первого этапа запланировали на 2027 год

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Первое в Запорожской области разрешение на строительство многоквартирных домов выдано в Мелитополе - застройщик планирует возвести пять домов на более чем 1,2 тыс. квартир в рамках первого этапа. Об этом сообщается на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"В Запорожской области выдано первое разрешение на строительство многоквартирных домов. В рамках первой очереди застройщик планирует возвести в Мелитополе пять домов на 1 252 квартиры. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин", - говорится в сообщении.

Завершение первого этапа запланировано на 2027 год, всего же застройщик намерен возвести 21 многоквартирный дом общей площадью 211 тыс. кв. м.

"Для комфортного проживания в ЖК будут созданы рекреационная и спортивная зоны, возведены школа и детский сад", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.