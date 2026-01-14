Станция метро "Сокольники" работает штатно после ложной пожарной тревоги

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Станция Большой кольцевой линии московского метро "Сокольники" работает в штатном режиме после ложного срабатывания системы пожарной сигнализации. Специалисты оперативно проверили станцию и восстановили работу оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена.

"Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии работает в штатном режиме. Движение поездов в графике. Ранее на станции произошло ложное срабатывание автоматической пожарной сигнализации. Турникеты были кратковременно открыты, на платформе производилось экстренное оповещение", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники метрополитена оперативно проверили станцию и восстановили штатную работу оборудования, уточнили в пресс-службе.