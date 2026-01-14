Синоптик Колесов пояснил, почему гаджеты могут показывать "не ту" температуру

Главный синоптик Санкт-Петербурга рекомендовал ориентироваться на прогноз погоды, который составлен местными метеорологами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов обратил внимание на возможную разницу между фактической температурой воздуха и той, которая автоматически отображается в смартфонах и умных часах. По просьбе ТАСС он пояснил, почему так происходит и где искать достоверную информацию о текущей погоде.

"Та модель, которая выдает прогноз погоды, она "подсовывает" свои данные, но прогностические. А когда она неверно "считает", такое происходит. Нам сегодня [гаджеты] обещали 15-20 градусов мороза. У нас же все забито облаками, и такого нет. Мы в своих прогнозах все это уточняем и фактически говорим: на нашей метеостанции такая-то температура. Гаджет не может этого сделать, потому что он ориентируется на заграничные модели - американские, немецкие, финские - у кого что настроено. Как фактическую погоду он показывает именно прогностические свои данные", - рассказал синоптик.

Колесов рекомендовал ориентироваться на прогноз погоды, который составлен местными метеорологами. "Температуру правильно показывают в телевизоре, у нас на сайте (Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - добавил он, говоря о температуре в Петербурге и Ленинградской области.

По данным на сайте управления на 15:00 мск, температура воздуха в Петербурге составляет минус 5,7 градусов. Приложение на IPhone показывает, что в городе сейчас минус 9, на телефоне Samsung - минус 8.