В Калининградской области медики отмечают снижение числа тяжелых случаев ОРВИ

Скачка заболеваемости на новогодних каникулах не было, отметила главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Жанна Джабраилова

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Тенденцию снижения тяжелых случаев заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) после новогодних каникул отмечают медики в Калининградской области. Об этом сообщила главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калининградской области Жанна Джабраилова на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

"До начала новогодних праздников цифра (количество вызовов по поводу вирусных инфекций - прим. ТАСС) держалось на уровне 160-170 за сутки. Эта цифра высокая, не могу сказать, что она какая-то критичная, и она держалась и в праздники", - сказала Джабраилова.

По ее словам, скачка заболеваемости на новогодних каникулах не было. "Более того, после праздников снизилось количество обращений по поводу вирусных инфекций до 97. То есть <…> тенденция на снижение", - сказала главврач.

В декабре 2025 года пресс-служба управления Роспотребнадзора по Калининградской области сообщала о росте числа заболевших ОРВИ и гриппом. Отмечалось, что в регионе больше всего циркулирует грипп типа A(H3N2), среди других вирусов лидируют риновирусы. Также выявлялись случаи COVID-19 и внебольничной пневмонии. Из-за всплеска заболеваемости частично приостанавливались занятия в более чем 400 классах 69 школ, на карантине были и некоторые группы в детских садах.