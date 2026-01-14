СК за 15 лет раскрыл 94 тыс. преступлений, совершенных десятки лет назад

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уточнил, что среди них 10 тыс. убийств

Редакция сайта ТАСС

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Следственный комитет России с 2011 года раскрыл 94 тыс. преступлений прошлых лет, в том числе 10 тыс. убийств, которые были совершены десятки лет назад. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС по случаю 15-летия образования ведомства.

"За годы существования ведомства раскрыто 94 тыс. таких преступлений, а виновные привлечены к ответственности. Среди них - 10 тыс. убийств, 5 тыс. фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, более 6 тыс. половых преступлений", - сказал он.

Преступлениями прошлых лет считаются криминальные деяния, совершенные 10 и более лет назад.

Бастрыкин рассказал, что после создания Следственного комитета из органов прокуратуры был получен огромный массив уголовных дел о нераскрытых преступлениях. "Это порядка 200 тыс.", - добавил он. В связи с этим были созданы межведомственные аналитические следственно-оперативные группы по расследованию неочевидных тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в прошлые годы. "В рамках таких групп ведется системная работа по анализу материалов приостановленных уголовных дел, изучению вещественных доказательств. Назначаются повторные экспертизы по изъятым следам с применением современных технологий", - пояснил Бастрыкин, отвечая на вопрос, как удалось добиться таких результатов.

Он добавил, что в регионах следователи и криминалисты "подняли" очень много уголовных дел о преступлениях, которые оставались нераскрытыми десятилетиями. Так, в Кабардино-Балкарии завершено расследование дела по обвинению 67-летнего мужчины в двух убийствах и изнасиловании, совершенных более 40 лет назад. В Курганской области расследована серия убийств, совершенных еще в 1980-1990-х годах. В Костромской области раскрыто двойное убийство 1984 года. В Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском, Краснодарском, Пермском краях, Карачаево-Черкесской Республике, Вологодской, Нижегородской, Ленинградской, Иркутской, Челябинской, Кировской, Ростовской, Оренбургской, Сахалинской, Смоленской, Псковской, Томской, Кемеровской областях есть примеры раскрытия и расследования преступлений, совершенных более 25 лет назад. "Именно так реализуется принцип неотвратимости наказания", - заключил Бастрыкин.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00.