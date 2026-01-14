В Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

Ограничения установили в деревне Старорямова, на части территорий сел Истошино и Уктуз Бердюжского муниципального округа

Редакция сайта ТАСС

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. Карантин из-за угрозы распространения вируса бешенства среди животных ввели в деревне Старорямова, на части территорий сел Истошино и Уктуз Бердюжского муниципального округа Тюменской области. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

"В трех населенных пунктах Бердюжского муниципального округа Тюменской области введен карантин по бешенству животных. <...> Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве", - говорится в сообщении.

С 14 января в населенных пунктах запрещается проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, а также их отлов и вывоз за пределы подкарантинной территории.