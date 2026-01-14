В Ленобласти отремонтировали 950 многоквартирных домов в 2025 году

Это в два раза превышает показатели 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Около 950 многоквартирных домов отремонтировали в Ленинградской области в 2025 году, сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству региона Денис Беляев. Это более чем вдвое превышает показатели 2024 года, когда в регионе было отремонтировано около 400 МКД.

В прошлом году в регионе планировалось провести 1 713 видов работ в 1 184 многоквартирных домах. "Всего за прошлый год в регионе специалисты комитета по жилищно-коммунальному хозяйству провели 1 354 вида работ в 950 домах. В том числе Фонд капитального ремонта Ленобласти отремонтировал 107 лифтов, 249 крыш, 54 фасада, 7 фундаментов и 209 внутренних систем инженерного обеспечения. <...> Наибольшее число работ проводилось во Всеволожском и Тихвинском районах, а также в Гатчинском округе", - подчеркнул Беляев.

Всего на работы по ремонту и обслуживанию МКД в 2025 году было потрачено 6,65 млрд рублей. Дополнительно в течение всего прошлого года велась работа по обследованию зданий и формированию проектно-сметной документации, на основе которой в 2026 году будут проводиться работы.

"В прошлом году мы подготовили 718 документов, и по этим проектам приступим к работам уже в 2026-м. Это те дома, которые уже вошли в нашу программу", - резюмировал председатель комитета по ЖКХ.

По информации на ноябрь 2025 года, в регионе насчитывается около 3 107 многоквартирных домов (МКД), нуждающихся в капитальном ремонте.