Российский заповедник предложил схему оплаты ущерба от выпаса норвежских оленей

В организации отметили, что платеж должен быть именно штрафом и уйти в казну РФ

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Руководство российского заповедника "Пасвик" предложило оплатить ущерб от выпаса 40 норвежских оленей, перешедших границу в декабре 2022 года и за два месяца съевших и вытоптавших ягеля на 47 млн норвежских крон, норвежской организации, действующей на территории России, например, посольству Норвегии. Назначением платежа на счета Росприроднадзора должен стать именно штраф, а не добровольный взнос, сообщила ТАСС директор заповедника Наталья Поликарпова.

С декабря 2022 года по февраль 2023 года стадо из 40 домашних норвежских оленей перешло российско-норвежскую границу по замерзшей реке Паз и питалось ягелем на заповедной территории России. В 2024 году Москва потребовала от Осло компенсации ущерба в 47 млн крон ($4,3 млн), а также уплаты 50 тыс. крон ($4 600) за каждое животное, которое переправилось в Россию и паслось в заповеднике "Пасвик". Норвежская сторона предложила снизить сумму ущерба в 200 раз и была готова заплатить лишь 250 тыс. крон.

"Эти денежные средства должны уйти в казну РФ, а не на счета заповедника. Причем норвежская сторона должна оплатить это именно в качестве штрафа, а не добровольного пожертвования. Вопрос заключается в том, что подобный механизм для зарубежных участников в российском законодательстве не оговорен. Мы полагаем, что самый правильный путь - это осуществить перевод внутри России, с учетом ограничений по международным платежам, например, чтобы посольство Королевства Норвегия заплатило штраф в казну на счет Росприроднадзора", - рассказала Поликарпова.

Она отметила, что идет проработка конкретного кода для назначения платежа, которых существует несколько. "Как только мы его получим, мы по этому поводу сделаем соответствующее уведомление норвежской стороне. Мы ее пока уведомили о том, что мы проводим переговоры, что необходимо оплатить именно таким вот порядком. Посольство или какая-то другая норвежская организация, которая действует на территории России и имеет счета в банках РФ, может это осуществить", - пояснила Поликарпова.

Директор заповедника добавила, что по итогам "непростых переговоров" норвежская сторона выразила готовность оплатить ущерб, однако о какой именно сумме идет речь, пока неизвестно.