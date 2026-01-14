У работников перинатального центра в Кузбассе не нашли инфекционные заболевания

Дети и женщины, выписанные из новокузнецого роддома, находятся в удовлетворительном состоянии

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Медицинские работники перинатального центра в Новокузнецке, к которому относится роддом № 1, прошли обследование, инфекционных заболеваний у них нет. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

"Проведено обследование медицинских работников перинатального центра - инфекционных заболеваний у них не выявлено", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что дети и женщины, выписанные из новокузнецого роддома, находятся в удовлетворительном состоянии.

"Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют", - говорится в сообщении.