У работников перинатального центра в Кузбассе не нашли инфекционные заболевания

Дети и женщины, выписанные из новокузнецого роддома, находятся в удовлетворительном состоянии
15:33
© Ярослав Беляев/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Медицинские работники перинатального центра в Новокузнецке, к которому относится роддом № 1, прошли обследование, инфекционных заболеваний у них нет. Об этом сообщили в Минздраве Кузбасса.

"Проведено обследование медицинских работников перинатального центра - инфекционных заболеваний у них не выявлено", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что дети и женщины, выписанные из новокузнецого роддома, находятся в удовлетворительном состоянии. 

"Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют", - говорится в сообщении. 

