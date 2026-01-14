Кадыров вышел в прямой эфир на фоне слухов о госпитализации
Редакция сайта ТАСС
15:36
ГРОЗНЫЙ, 14 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о его госпитализации появился в прямом эфире на странице своего помощника в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сообщил, что находится в районе высокогорного села Беной.
"В Шира-Бена есть связь, все условия и самое главное - погода", - отметил он.
Ранее в СМИ распространилась информация о якобы серьезных проблемах со здоровьем главы Чеченской Республики.