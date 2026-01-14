В Новосибирской области умер ветеран ВОВ Михаил Дубинин

Ему было 100 лет

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. На 101-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель наукограда Кольцово и Новосибирской области Михаил Дубинин. Информация об этом появилась на сайте администрации наукограда.

Дубинин родился в 1925 году в селе Базово Чулымского района. В 18 лет юношу призвали в армию и направили в школу снайперов в Томской области. Он сражался под Псковом, потом в Прибалтике, где за ликвидацию немецкого генерала снайпера наградили медалью "За боевые заслуги". Также награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и другими наградами.

"Печальная новость - ушел из жизни почетный житель, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Дубинин. Человек непростой судьбы, прошедший войну. Он был одним из самых активных наших ветеранов, участвовал во всех праздниках, акциях. Недавно мы поздравляли его со 100-летием. В юбилей он был полон сил, обаятельно и интересно общался с нами. Но так случилось, что его жизнь оборвалась. Светлая память нашему замечательному земляку, много сделавшему и в военное, и в мирное время", - приводятся слова главы Кольцово Николая Красникова.