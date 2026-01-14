Стартовал муниципальный этап проекта Движения первых "Российская школьная весна"

Организаторы получили более 68 тыс. заявок от школьников

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стартовал муниципальный этап всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна", всего в рамках отборочного тура организаторы получили более 68 тыс. заявок от школьников. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

"Муниципальный этап всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна" стартовал 14 января. В нем принимают участие учащиеся, прошедшие школьный этап. Всего в рамках отборочного тура к проекту присоединились более 68 тыс. школьников со всей страны. Фестиваль является флагманским проектом Движения первых и проектом Российского союза молодежи", - говорится в сообщении.

Муниципальный этап проводится до 10 февраля региональными отделениями движения в очном или заочном форматах в зависимости от города или района. Затем последует региональный - с 11 февраля по 27 марта 2026 года. Финал состоится в конце апреля.

"Флагманский проект Движения первых "Российская школьная весна" объединил в школьном этапе этого года более 11 тысяч образовательных организаций. Мы получили свыше 68 тысяч заявок на участие в 9 направлениях и двух специальных конкурсах. Лидерами среди регионов стали Свердловская область, Пермский край и Воронежская область", - приводятся слова председателя правления движения Артура Орлова.

Председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский отметил, что проект-фестиваль четвертый год подряд открывает линейку программы поддержки и развития молодежного творчества "Студвесна".

"Впереди ребят ждут муниципальный и региональный уровень, после которого они станут участниками национального финала в городе Ставрополь - ежегодной столице фестиваля. Также стоит отметить, что в 2026 году все проекты Российского союза молодежи проходят в рамках Года единства народов России по указу президента РФ Владимира Путина. Уверен, что лучшие школьники смогут представить весь колорит всей нашей страны и показать свой талант на федеральном уровне", - отметил Покровский.