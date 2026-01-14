ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Стартовал муниципальный этап проекта Движения первых "Российская школьная весна"

Организаторы получили более 68 тыс. заявок от школьников
Редакция сайта ТАСС
15:43

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стартовал муниципальный этап всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна", всего в рамках отборочного тура организаторы получили более 68 тыс. заявок от школьников. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

"Муниципальный этап всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна" стартовал 14 января. В нем принимают участие учащиеся, прошедшие школьный этап. Всего в рамках отборочного тура к проекту присоединились более 68 тыс. школьников со всей страны. Фестиваль является флагманским проектом Движения первых и проектом Российского союза молодежи", - говорится в сообщении.

Муниципальный этап проводится до 10 февраля региональными отделениями движения в очном или заочном форматах в зависимости от города или района. Затем последует региональный - с 11 февраля по 27 марта 2026 года. Финал состоится в конце апреля.

"Флагманский проект Движения первых "Российская школьная весна" объединил в школьном этапе этого года более 11 тысяч образовательных организаций. Мы получили свыше 68 тысяч заявок на участие в 9 направлениях и двух специальных конкурсах. Лидерами среди регионов стали Свердловская область, Пермский край и Воронежская область", - приводятся слова председателя правления движения Артура Орлова.

Председатель Российского союза молодежи Дмитрий Покровский отметил, что проект-фестиваль четвертый год подряд открывает линейку программы поддержки и развития молодежного творчества "Студвесна".

"Впереди ребят ждут муниципальный и региональный уровень, после которого они станут участниками национального финала в городе Ставрополь - ежегодной столице фестиваля. Также стоит отметить, что в 2026 году все проекты Российского союза молодежи проходят в рамках Года единства народов России по указу президента РФ Владимира Путина. Уверен, что лучшие школьники смогут представить весь колорит всей нашей страны и показать свой талант на федеральном уровне", - отметил Покровский. 

Россия