В Тамбове экс-директора "Тепличного" вывели из сторонников ЕР

Алексея Маняхина обвиняют в получении взяток на сумму свыше 17 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 14 января. /ТАСС/. Бывший генеральный директор компании "Тепличное" Алексей Маняхин, обвиняемый в получении взяток на сумму свыше 17 млн рублей, выведен из числа сторонников партии "Единая Россия". Об этом ТАСС сообщил источник в региональном отделении партии.

"Маняхин не состоял в партии, он был ее сторонником, но из сторонничества выведен", - пояснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что генеральный директор "Тепличного" в Тамбове стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в размере 17 млн рублей. Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ. По данным СУ СК по Тамбовской области, Маняхин неоднократно получал деньги лично и через посредников от представителей коммерческих структур. Взамен обеспечивал им беспрепятственные поставки производимой продукции в необходимом объеме.

На посту генерального директора Алексей Маняхин работал с марта 2023 года. В декабре 2025 года, за несколько дней до ареста, его сменил Алексей Бурлаков. 30 декабря суд отправил Маняхина в СИЗО.

АО "Тепличное" основано в 1980 году. Промышленные зимние остекленные теплицы антрацитовского типа были построены в период с 1980 по 1985 года на площади 12 га, в настоящий момент общая площадь теплиц составляет свыше 15 га. 100% акций предприятия, которое специализируется на выращивании овощей, цветов и саженцев, принадлежит Тамбовской области.