В ЛНР по нацпрограмме начали работу пять кемпингов в 2025 году

Министерство экономического развития региона провело два конкурсных отбора среди предпринимателей и юрлиц на получение субсидии в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. Первые пять кемпингов начали работать в 2025 году в муниципалитетах Луганской Народной Республики благодаря нацпроекту "Туризм и гостеприимство", сообщил начальник отдела развития туризма Министерства экономического развития ЛНР Максим Чернышев.

По его словам, в минувшем году ведомство провело два конкурсных отбора среди предпринимателей и юрлиц на получение субсидии в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство".

"По итогам двух конкурсных отборов были определены 10 победителей, с которыми заключены соглашения на общую сумму более 113 млн рублей. В рамках предоставленных субсидий получатели уже успешно реализовали 10 проектов на территории Луганской Народной Республики, пять из которых относятся к обустройству кемпингов и территорий объектов кемпинг-размещения", - сказал он на брифинге в Луганске.

Чернышев уточнил, что еще три предпринимателя получили субсидии на обустройство пляжей, два - на устройство бассейнов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Про развитие туризма

Представитель регионального Минэкономразвития также сообщил, что в 2026 году ведомство намерено начать разработку программы автомобильного туризма. "Говоря о планах на 2026 год, хотелось бы отметить, что мы <…> планируем разработать региональную программу развития автомобильного туризма, так как, по нашему мнению и по мнению Единого института пространственного планирования, именно автомобильный туризм на сегодняшний день является перспективным видом туризма в нашей отрасли", - рассказал Чернышев, отметив, что к данной работе планируют привлечь первого регионального туроператора.

По его словам, в республике в минувшем году разработали комплексную схему развития туризма до 2044 года. Над ее созданием также работали специалисты Единого института пространственного планирования РФ.