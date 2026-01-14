Кадыров заявил, что у него нет проблем с почками и желудком

ГРОЗНЫЙ, 14 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире на странице своего помощника в социальной сети заявил, что у него нет никаких проблем с почками и желудком.

"Клянусь Аллахом, у меня нет болезней почек, селезенки и желудка. Единственное, что я не переношу, - это перец, а так я абсолютно здоров. И силы у меня есть. Что вы от нас хотите?", - сказал Кадыров.

Голос за кадром уточнил, что Кадыров приехал в высокогорное село Беной сам за рулем автомобиля.

Ранее СМИ со ссылкой на украинские источники сообщали о серьезных проблемах со здоровьем главы Чеченской Республики. Якобы у политика отказали почки, а его состояние оценивалось как тяжелое.