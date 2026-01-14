Службы аэропорта Краснодара перевели в усиленный режим работы

Обслуживание всех прибывающих самолетов осуществляют в порядке очереди

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Службы международного аэропорта Краснодара переведены в усиленный режим работы для обслуживания максимального количества самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

"Службы аэропорта переведены в усиленный режим работы для оперативного обслуживания максимального количества воздушных судов в течение времени работы аэропорта", - говорится в сообщении.

За время действия ограничений воздушного пространства на запасные аэродромы ушло девять рейсов, часть из которых уже прибыли в регион. Остальные пассажиры будут доставлены в Краснодар на автобусах, аналогичным образом в аэропорты других регионов транспортируют людей, которым необходимо вылететь.

"В данный момент авиакомпании вынужденно корректируют расписание путем переноса или отмены рейсов", - добавили в воздушной гавани, отметив, что с ожидающими пассажирами работают представители авиакомпаний. Обслуживание всех прибывающих самолетов осуществляется в порядке очереди.

Снегопады начались в Краснодарском крае с ночи на понедельник. По данным центра мониторинга и прогнозирования ЧС в Краснодарском крае, 14 января в регионе ожидают мокрый снег, достигающий уровня опасного явления, возможно налипание снега на проводах и деревьях, гололед.

В среду днем Росавиация вводила ограничения на работу международного аэропорта Краснодар в целях обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 15:34 мск.