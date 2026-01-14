Бастрыкин назвал актуальным вопрос преступности мигрантов в России

Председатель Следственного комитета РФ сообщил, что за последние три года СК расследовал 13,1 тыс. таких преступлений

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин © Пресс-служба СК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал актуальным вопрос преступности мигрантов в России.

"Вопрос преступности мигрантов остается актуальным. За последние три года Следственным комитетом России расследовано 13,1 тыс. таких преступлений", - сообщил глава СК в интервью ТАСС по случаю 15-летия со дня образования ведомства. Он отметил, что работа по выявлению и расследованию подобных преступлений будет продолжена.

По его словам, проблема нелегальной миграции действительно серьезная, и важно, что на нее своевременно обратили внимание и начали принимать меры. Он напомнил, что законодателем был принят большой блок нормативных правовых актов, в том числе с учетом предложений СК РФ, принята новая концепция миграционной политики, учитывающая современные условия и факторы. "Сейчас дело за правоприменительными структурами. Важно, чтобы все эти нововведения реально заработали, а уже спустя определенное время мы сможем оценить ситуацию и понять, насколько они оказались эффективными", - считает Бастрыкин. "При необходимости дополнительно сформулируем предложения, направленные на улучшение ситуации", - заверил он.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января в 11:00 мск.