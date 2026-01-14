В Петербурге вывезли почти 55 тыс. куб. м снега за сутки

По словам председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергея Петриченко, это стало рекордом по суточному вывозу снега с улиц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Рекорд по суточному вывозу снега с улиц установили в Петербурге - почти 55 тыс. куб. м. Об этом заявил председатель Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Сергей Петриченко в своем Telegram-канале.

"Для горожан, возможно, сухие цифры ни о чем не говорят, поэтому скажу, что это примерно 4 600 самосвалов в сутки! Только представьте эту армаду большегрузов, непрерывно курсирующих по улицам нашего города, чтобы справиться с последствиями снежного циклона", - сказано в сообщении Петриченко.

Ранее пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга сообщила, что снегоплавильные и снегоприемные пункты города с начала зимнего периода приняли более 500 тыс. куб. м снега, что на 36% меньше, чем в прошлом сезоне.

Всего же на 13 января в Петербурге выпал ровно 1 м снега с момента начала зимы. Основная масса выпала в конце новогодних праздников - 26 см.