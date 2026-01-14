Более половины опрошенных американцев считают, что Трамп "зашел слишком далеко"

Свыше 50% участников опроса отметили слишком активное участие ВС США в делах других стран

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Более половины американцев считают, что президент США Дональд Трамп "зашел слишком далеко" в использовании вооруженных сил страны для вмешательства в дела других стран. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательским центром NORC для агентства Associated Press.

По его данным, около 56% опрошенных заявляют о своей обеспокоенности вмешательством ВС США в дела других стран. 35% считают, что президент действует в рамках дозволенного, а 8% считают, что США недостаточно часто используют ВС для решения внешнеполитических проблем.

Согласно опросу, около 45% американцев считают, что Вашингтон должен менее активно участвовать во внешней политике. 36% американцев считают, что участие их страны в международных отношениях соответствует норме, и лишь 17% пожелали, чтобы США проводило более активную внешнеполитическую деятельность. При этом в опросе, проведенном в сентябре 2025 года, только 33% респондентов заявили, что Вашингтон должен меньше участвовать во внешней политике.

При этом, 53% опрошенных считают, что операция в Венесуэле поможет прекратить поставку наркотиков на территорию США. 32% посчитали, что события в Каракасе никак не повлияют на ситуацию, а 15% заявили, что вмешательство в политику Венесуэлы лишь усугубит ее.

Опрос был проведен с 8 по 11 января среди 1 203 американцев.