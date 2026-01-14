В Дагестане семьям погибших при доставке гуманитарного груза вручили медали

Глава республики Сергей Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув важность гуманитарных миссий для бойцов на передовой

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов передал медали "За проявленное мужество" семьям дагестанцев, погибших при доставке гуманитарной помощи военнослужащим, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.

В декабре прошлого года в приграничье три человека погибли из-за обстрела ВСУ гуманитарного конвоя из Дагестана. Среди погибших - заместитель главы Шамильского района Дагестана.

"Сергей Меликов передал медали "За проявленное мужество" семьям погибших при доставке гуманитарного груза дагестанцев", - говорится в сообщении.

Меликов выразил соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув важность гуманитарных миссий для бойцов на передовой. Он отметил, что гибель гражданских лиц, выполнявших благородную миссию, является подлым актом врага.

"Для тех, кто сегодня на передовой, гуманитарные миссии, которые выполняют гражданские люди, не менее важны, чем успех выполняемой задачи. Нам всем особенно горько, что благородная миссия, которая была организована и возложена на наших родных и близких, привела к потерям", - сказал глава региона.

Он поручил оказать всестороннюю поддержку семьям погибших, включая помощь в поступлении детей в вузы, решении жилищных вопросов и предоставление региональных мер поддержки, предусмотренных для участников СВО. Эти поручения даны профильным ведомствам с требованием предоставить предложения по юридическим аспектам до конца месяца.