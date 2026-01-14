В ЛНР 29 гостиниц получили звездность в 2025 году

Всего в регионе 38 действующих гостиниц

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 14 января. /ТАСС/. В Луганской Народной Республике 29 из 38 действующих гостиниц в 2025 году пополнили реестр классифицированных средств размещения и получили соответствующую звездность. Об этом сообщил начальник отдела развития туризма Министерства экономического развития ЛНР Максим Чернышев.

"По итогам 2025 года из 38 гостиниц 29 внесены уже в реестры, предприниматели подтвердили тип своего предприятия и получили звездность", - сказал он на брифинге в Луганске.

Представитель регионального Минэкономразвития уточнил, что на данный момент в регионе работают одна четырехзвездочная гостиница, четыре гостиницы категории "три звезды" и пять - "две звезды", остальные прошли классификацию без присвоения звезд.