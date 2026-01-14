ВТБ рассказал о новом виде мошенничества с "обновлением" sim-карты

В банке пояснили, что злоумышленники предлагают жертвам скачать стороннее приложение для "улучшения сигнала"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Мошенники начали представляться представителями сотовых операторов, предлагая якобы обновить sim-карту. Об этом сообщил банк ВТБ в своем Telegram-канале.

Злоумышленники звонят своей жертве с предложением обновить sim-карту для якобы улучшения сигнала. Для этого они просят скачать стороннее приложение, уточнили в ВТБ. В результате мошенники получают контроль над смартфоном и доступ к онлайн-банку.

"Не скачивайте приложения по просьбе звонящего, не давайте программам доступ к экрану и контактам", - советуют в ВТБ.