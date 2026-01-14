В Минздраве Чувашии рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в гараже

Состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, одного - как тяжелое

ЧЕБОКСАРЫ, 14 января. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших в результате взрыва и возгорания в гараже в Чебоксарах находится в тяжелом состоянии, у двоих - средняя степень тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Чувашии.

Прокуратура республики отмечала, что взрыв с последующим возгоранием произошел в одном из гаражей по улице Ленинского Комсомола в Чебоксарах. По предварительным данным правоохранителей, при установке на автомобиль газового оборудования произошло возгорание газовоздушной смеси.

"По предварительной информации, пострадали четыре человека. Трое из них находятся в больнице: состояние двух человек оценивается как средней степени тяжести, одного - как тяжелое", - отметили в министерстве.

В Минздраве Чувашии добавили, что один пострадавший после осмотра медиками получает лечение амбулаторно. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.