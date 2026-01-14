В Минздраве Кузбасса сообщили об оказании помощи матерям и детям в полном объеме

Госпитализация в акушерский стационар № 1 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова" приостановлена

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Матерям и новорожденным в Кемеровской области оказываются все виды медицинской помощи в полном объеме, сообщили в региональном Минздраве.

"Госпитализация в акушерский стационар № 1 ГБУЗ "Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г. П. Курбатова" временно приостановлена - проводится его санитарная обработка, по завершении которой будет дана оценка его санитарно-эпидемиологическому состоянию. Обеспечена полноценная маршрутизация беременных, рожениц, родильниц и новорожденных г. Новокузнецка для оказания медицинской помощи в профильные учреждения города и региона. Служба родовспоможения и детства Кузбасса располагает необходимыми ресурсами для оказания всех необходимых видов медицинской помощи матерям и новорожденным в полном объеме", - сообщили в министерстве.

Здесь уточнили, что разработан и реализуется межведомственный комплексный план мероприятий, назначены ответственные за его выполнение. Также в регионе продолжает работу комиссия Минздрава России, ей оказывается максимальное содействие со стороны региона.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме № 1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).