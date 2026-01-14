Прокуратура Испании опросит двух обвинивших Хулио Иглесиаса в домогательствах

По информации газеты El Mundo, дата дачи показаний пока не назначена

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура Испании приняла решение взять показания у двух женщин, обвинивших певца Хулио Иглесиаса в сексуальных домогательствах. Об этом сообщила газета El Mundo со ссылкой на ассоциацию Women's Link, сотрудничавшую с предполагаемыми потерпевшими.

По информации газеты, дата дачи показаний пока не назначена. При этом прокуратура согласилась предоставить обеим заявительницам статус защищенных свидетелей. Прокуратура изучает жалобу женщин и в случае выявления признаков преступления передаст дело Национальной судебной коллегии.

Как передавала ранее электронная газета elDiario.es, две женщины утверждают, что подвергались сексуальным домогательствам и насилию со стороны Иглесиаса, когда работали в его особняках. Предполагается, что инциденты произошли в 2021 году в домах певца в Доминиканской Республике и на Багамских островах. Одна женщина была домработницей, другая - физиотерапевтом.

82-летний Хулио Иглесиас - один из самых коммерчески успешных испаноязычных исполнителей. По официальным данным, у певца восемь детей.