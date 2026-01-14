Отделение ЛДПР не нашло нарушений в публикации активисткой фото в нижнем белье

Никаких действий, дискредитирующих партию, порочащих ее честь и достоинство она не совершила, заявили в пресс-службе реготделения Липецкой области

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Активистка отделения ЛДПР в Липецкой области и член территориальной избирательной комиссии Задонского округа Наталья Богданова, которая, по данным СМИ, опубликовала в социальных сетях фотографии в нижнем белье, не нарушила устав партии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе реготделения.

"Это личная жизнь человека. Согласно уставу нашей политической партии она ничего не нарушила. Никаких действий, дискредитирующих партию, порочащих ее честь и достоинство она не совершила, за что мы ее должны наказывать", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Богданова разместила своих социальных сетях откровенные фотографии, что вызвало негативную оценку пользователей.

Согласно данным сайта территориальной избирательной комиссии Задонского округа, Наталья Богданова является членом комиссии. В ее состав была выдвинута по предложению Липецкого регионального отделения ЛДПР.