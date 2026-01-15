Самый красивый в мире кот проехал 74 тыс. км для победы

Дарлен Флер Далмор Блэк также посетил около 40 выставок разных стран

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк ради победы в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году проехал 74 тыс. км по миру и посетил около 40 выставок разных стран. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя Дарья Грузинова.

Кот обошел 1,5 тыс. других котов из разных стран мира и стал победителем. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Мы нашли приложение, где можно сделать карту проезда с котом. Она показывает, что мы проехали за этот год с Далмором 74 тыс. километров, посетили около 40 выставок", - отметила собеседница агентства.

Хозяйка кота рассказала, что условия на выставках были комфортными для питомцев. "У каждого кота быласобственная палатка - заводчик собирал мини-чемодан, в котором есть палатка, лоток, наполнитель, корм. В этой палатке коты закрываются, чтобы никто лишний раз их недёргал", - заключила она.