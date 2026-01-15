Самый красивый в мире кот станет папой

По словам хозяйки Дарьи Грузиновой, Дарлен Флер Далмор Блэк намеренно оставлен в разведение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк, который победил в рейтинге Всемирной федерации кошек в 2025 году, планирует стать папой и продолжать потомство. Об этом в интервью ТАСС рассказала хозяйка абиссинского кота-победителя Дарья Грузинова.

Кот обошел 1,5 тыс. других котов из разных стран мира и стал победителем. Он набрал более 19,7 тыс. баллов среди почти 1,5 тыс. участников рейтинга. Победителя среди котов отбирали по балльно-рейтинговой системе. В течение года коты должны были участвовать в различных выставках, где их оценивали эксперты международного уровня из разных стран.

"Будем пробовать продолжать потомство", - заявила хозяйка.

По ее словам, кот намеренно оставлен в разведение. "Мы будем очень ждать от него продолжение рода", - заключила собеседница агентства.